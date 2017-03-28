رسائلكم وصلت

القارئ: نبيل ثواب الثنيان

تلقينا شكواك التي تسرد تضررك من الشركة المشغلة والمستثمرة لمواقف السيارات في الأحساء، ونفيدك بأنه تجرى مخاطبة الشركة والسعي لحل المشكلة.

القارئ: عباس توفيق الرمضان

تلقينا شكواك التي نقلت من خلالها معاناة ملاك الأراضي في مخطط النسيم في سيهات من توقف مشروع ردم المخطط و تهيئته حتى إشعار آخر بسبب مخالفة أحد المقاولين لبنود العقد، ونفيدك بأنه تجرى مخاطبة الجهات المختصة والعمل على الموضوع، بجدية عالية.

القارئ: محمد بن دسمان

تلقينا شكواك التي أوضحت من خلالها انتشار الحفر الوعائية ومياه الصرف الصحي في شارع القادسية في مكة المكرمة، ونحن في انتظار الصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من مخاطبة الجهات المختصة.

القارئان: خالد البلوي، ناصر العمري

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤١) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٨-٠٣-٢٠١٧)