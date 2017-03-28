اعتراض 4 صواريخ باليستية حوثية جنوبي المملكة

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متابعاتالشرق أونلاين

اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الثلاثاء، 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي على مدينة أبها وخميس مشيط، بحسب “العربية نت”.

وتعمد ميليشيات الحوثي بشكل متكرر إلى استهداف مناطق مدنية على الحدود السعودية اليمنية بصواريخ باليستية.

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