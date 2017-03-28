توقيع 12 اتفاقية للقطاع الخاص السعودي والأردني

وقعت في العاصمة الأردنية عمان أمس، تزامنًا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحالية للأردن، اثنا عشر اتفاقية بين شركات من القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

فقد تم توقيع اتفاقية لإنشاء الشركة السعودية الأردنية لتأهيل السيارات (SAJO)، ووقعها من الجانب السعودي علي بن حسن برمان اليامي رئيس مجلس إدارة شركة علي حسين اليامي وشريكه، ومن الجانب الأردني رئيس شركة خط الطاقة العالمية محمد زهدي الكردي.

كما تم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لتصنيع العدادات الذكية وملحقات شبكات الكهرباء الذكية، ووقعها من الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة العودة، محمد بن عبد العزيز العودة، ومن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية البريطانية المهندس عبد الرحمن أبو طير.

وجرى توقيع اتفاقية لإنشاء مصانع خامات أولية لصناعة الأسمدة ومركبات كيماوية أخرى، ووقعها من الجانب السعودي المدير العام لمصنع ساف للكبريت الزراعي والصناعي ناصر بن سعود السهلي، ومن الجانب الأردني مفوض الشركة العربية الأهلية لصناعة الأسمدة وإنتاج البذور جمال محمد محمود.

ووقعت اتفاقية لإنشاء مصنع كيماوي يقوم بإنتاج وتطوير العديد من المنتجات الصناعية المختلفة، ووقعها من الجانب السعودي المدير العام لمصنع ساف للكبريت الزراعي والصناعي ناصر بن سعود السهلي، ومن الجانب الأردني مؤسسة العابد للأسمدة الكيماوية المهندس عميد العابد.

كما وقعت اتفاقية شراكة واستثمار استراتيجي للارتقاء بالأداء والكفاءات الوطنية في تقنية المعلومات والاتصالات، ووقعها من الجانب السعودي المدير العام لشركة الاستثمارات التقنية المهندس هاشم بن محمد العوضي، ومن الجانب الأردني الرئيس التنفيذي لشركة جلوبيتل شريف نابلسي.

وجرى توقيع اتفاقية لتجهيز وبيع منتج مناصير كريت، ووقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح لمواد البناء سلمان بن حسن العفالق، ومن الجانب الأردني نائب رئيس هيئة المديرين بمجموعة المناصير معين قداده.

كما تم توقيع اتفاقية إنشاء مصنع متخصص في تصنيف وتغليف وتعبئة المواد الغذائية والتمور ومجمدات الخضروات ووقعها من الجانب السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة العودة محمد بن عبدالعزيز العودة.

ومن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة الشركة العلمية الإلكترونية الحديثة زهير الشيخ فارس عورتاني.

ووقعت اتفاقية لتصنيع خام المنجنيز، ووقعها من الجانب السعودي المفوض بالتوقيع لشركة الخليج للسبائك المعدنية (سبائك) الدكتور راشد بن عبد الله السويكت، من الجانب الأردني المدير العام للشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب معين محمد عبدالله قدادة. كما تم أيضًا توقيع اتفاقية توسعة مرافق تخزين الكيماويات لشركة العقبة، وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد الجفالي رئيس مجلس إدارة شركة خالد الجفالي، ومن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة شركة هورايزن للشحن أحمد عرموش.

وجرى التوقيع على اتفاقية للتعاون في تنظيم المؤتمرات والمعارض في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، لغايات دعم التعاون الاقتصادي، ووقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة شركة علاقات المهندس أسامة بن محمد مكي كردي، ومن الجانب الأردني وثريا حيدر الحسيني.

وكذلك تم توقيع اتفاقية إنشاء المباني الخضراء (المستدامة) في المملكة العربية السعودية، ووقعها من الجانب السعودي المدير العام لشركة دار الإبداع الهندسي المهندس فارس بن عقيل الجميل، ومن الجانب الأردني المدير العام لشركة صخر الحديثة للتعهدات العامة جبر حيف القيسي.

كما جرى التوقيع على اتفاقية تزويد الطاقة الشمسية تبرعً امن اكوا باور لـ (كنجز أكاديمي)، ووقعها من الجانب السعودي المدير العام لـ (اكوا باور) محمد بن عبد الله أبو نيان، ومن الجانب الأردني رئيس مجلس الأمناء بنكنجز أكاديمي باسم السالم.