أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

يتوقع لطقس اليوم، سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب خلال أوقات الليل على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.