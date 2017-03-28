مقتل ستيني طعناً في مكة

ألقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة القبض على مقيم من الجنسية المالية أقدم على قتل آخر من جنسية آسيوية، وذلك بطعنه بآلة حادة (سكين) طعنات عدة متفرقة في أنحاء جسمه.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي بن عطية القرشي، أن شرطة حي المنصور باشرت بصحبة الجهات المختصة الحادثة وأوقفت الجاني، مشيرا إلى انتقال رجال الأمن والمختصين للموقع.

واتضح أن المجني عليه من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 61 عام قد فارق الحياة نتيجة تعرضه لعدة طعنات في انحاء متفرقه من جسده في مقر سكنه.

وأضاف بأنه تم التحفظ على الجثمان بالمستشفى، حيث تمكنت دوريات الأمن من ضبط المتهم وهو من جنسية أفريقية يبلغ من العمر 31 عام، وسيتم إحالة كامل الأوراق لجهة الاختصاص.