أفادت شرطة برلين بأن لصوصا قاموا بسرقة عملة ذهبية تزن 100 كغ وتقدر قيمتها بملايين الدولارات من متحف بوده في العاصمة الألمانية.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة ستيفن بيتيرسن أن اللصوص دخلوا المتحف عبر نافذة على ما يبدو في الساعة 3:30 صباح أمس الاثنين، وفتحوا عنوة خزانة كانت فيها عملة يطلق عليها اسم “ورقة القيقب الكبيرة” وفروا حاملين إياها قبل وصول الشرطة مشيرا الى أنه تم العثور على سلم خشبي بالقرب من قضبان سكك حديد مجاورة.

وأضاف ذات المصدر أن العملة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية على أحد وجهيها، وصورة لورقة القيقب الكبيرة على الوجه الآخر.

وتبلغ القيمة الإسمية للعملة التي يبلغ سمكها 3 سنتيمترات وقطرها 53 سنتيمترا، حوالي مليون دولار، ولكن القيمة السوقية بحساب وزن العملة فقط تبلغ 4.5 مليون دولار.

وقد أعلن المتحف أن العملة مسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكون نقاء ذهبها يبلغ نسبة 999.99 / 1000.