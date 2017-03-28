الأخضر جاهز لمواجهة العراق

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “الهولندي”بيرت فان مارفيك، أن مواجهة المنتخب العراقي اليوم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم مهمة والفوز سيمكن من الاقتراب بشكل كبير من التأهل لمونديال روسيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في جدة ” طبيعة المنتخب المنافس مختلفة عن المنتخب التايلاندي الذي واجهناه وتغلبنا عليه في الجولة السابقة، ونحن مستعدون بشكل جيد وسنعمل كل شيء من أجل الفوز”.

وأشار مارفيك، إلى أن جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعد تغيير أرضيته ووضع العشب الجديد ستكون عامل إيجابي، متمنياً دعم الجماهير السعودية في هذه المواجهة التي تمثل أهمية كبيرة للأخضر.