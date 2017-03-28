القصاص من جانٍ قتل مواطناً في جدة

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة جدة، وذلك بعد إقدامه على قتل مواطن بإطلاق النار عليه من مسدس بسبب خلاف بينهما.

وجاء في بيان الوزارة “أقدم عبدالله بن محمد بن عبدالله القرني (سعودي الجنسية) على قتل علي بن عبدالرحمن بن عبدالله الشهري (سعودي الجنسية) وذلك بإطلاق طلقتين ناريتين عليه أصابتاه في بطنه ورأسه من سلاح مسدس مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.