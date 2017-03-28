إصدار دليل استرشادي لقواعد أخلاقيات العمل

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل.

واحتوى الدليل الاسترشادي في أبوابه على التعاريف والأهداف والعلاقة العمالية وبيئة العمل والسلوكيات والآداب العامة ومحصلات العمل بالدليل الاسترشادي، إضافة إلى أخلاقيات العمل في الدين الإسلامي ونظام العمل.

وأعدت الوزارة الدليل ليتم الاستفادة منه من قبل منشآت القطاع الخاص عند إعداد وصياغة اللوائح والسياسات الداخلية التي تشتمل على قواعد أخلاقيات العمل الداخلية للمنشآت، مؤملة أن يكون الدليل الاسترشادي بداية لمرحلة تتبلور فيها أسس ومنافع إيجابية تصب في مصلحة الأطراف كافة ذات الصِّلة في سوق العمل في المملكة وترتقي إلى مستويات منافسة دولياً.

وجاء في الدليل أن ميثاق أخلاقيات العمل ينشئ بيئة عمل أكثر جاذبية وينتج عنها كفاءة مهنية لتحقيق أمان وظيفي واستقرار مجتمعي، إضافة إلى أن التمسك بأخلاقيات العمل يرتقي بمنظومة العمل، ويجعل أصحاب العمل أكثر إنصافا عند تقييم موظفيهم.

وتتطلع الوزارة أن يسهم الدليل الاسترشادي لقواعد أخلاقيات العمل في دعم العلاقة بين العاملين في القطاع الخاص، مبينة أن الدليل يؤكد على قيم الاحترام المتبادل والتعاون البناء عمليا ومجتمعيا، إضافة إلى احترام العادات والأعراف والقيم، وأن نظام العمل السعودي يعلي قيم العدالة بمفهومها الشامل ويدفع نحو الاستقرار والأمن الوظيفي.