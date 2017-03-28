استعراض عسكري أردني بمناسبة زيارة خادم الحرمين

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الأردنية عمّان اليوم حفل العرض العسكري بمناسبة زيارته – حفظه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ميدان الراية رافقت الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي الأردني، فيما أطلقت المدفعية 42 طلقة تحية بالمقدم الميمون للملك المفدى.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين وجلالة ملك الأردن مكانهما في المنصة الرئيسة للاحتفال، عزف السلامان الملكيان السعودي والأردني، فيما حلقت طائرتان عموديتان من أمام المنصة الرئيسة ترفعان علمي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.