لويدز: محمد بن سلمان في صدارة المؤثرين في العالم

الدمام ـ الشرق

تصدر سمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائمة لويدز كأبرز المؤثرين على مستوى العالم في قطاع نقل النفط والغاز لعام ٢٠١٦.

يذكر أن لويدز تعتبر إحدى أعرق المجلات الأسبوعية المتخصصة في قطاع النقل، وأسست في لندن عام ١٧٣٤.