تمكنت شرطة منطقة نجران، ممثلة في شرطة محافظة حبونا، من القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية تخصصوا في تهريب العاملات المنزليات.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة النقيب عبدالله العشوي، أن الوافدين كانوا على موعد مع إحدى العاملات المنزليات، تحمل الجنسية نفسها بغرض تهريبها إلى منطقة الرياض، مبيناً أنه تم القبض عليهم متلبسين بالجرم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بامتهان تهريب العاملات المنزليات والمتاجرة بهن.
وأضاف النقيب العشوي، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.
مهربو العاملات المنزليات في قبضة الشرطة
تمكنت شرطة منطقة نجران، ممثلة في شرطة محافظة حبونا، من القبض على وافدين من الجنسية الإندونيسية تخصصوا في تهريب العاملات المنزليات.
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