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المشكلة كلما لها تكبر وصاحبنا يناظر بشته الترززي !
اكبر مشكله من اصغر حبّه في كرة الثّلج .
امنعوا مشاجب البشوش من المكاتب وستنحل المشاكل بالتدريج ..
المشكله مِثِلْ كرة الثلج لو عَرَفَ أخينا ذلك ما عَصَبْ عينيه .
آيس كريم طبيعي مدمِّر .
يا هو شجاع يبي يواجه كرة الثلج وهو مغمض العينين .
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المشكلة كلما لها تكبر وصاحبنا يناظر بشته الترززي !
اكبر مشكله من اصغر حبّه في كرة الثّلج .
امنعوا مشاجب البشوش من المكاتب وستنحل المشاكل بالتدريج ..
المشكله مِثِلْ كرة الثلج لو عَرَفَ أخينا ذلك ما عَصَبْ عينيه .
آيس كريم طبيعي مدمِّر .
يا هو شجاع يبي يواجه كرة الثلج وهو مغمض العينين .