بين مملكة الأردن والمملكة العربية السعودية مصير مشترك، وتطابق في المواقف والآراء لكل قضايا المنطقة المشتعلة، واتفاق «اقتصادي وسياسي وعسكري» صلب يؤرق كل معتدٍ يعمل أو يخطط على تفتيت العلاقات العربية العربية، فمن يتدخل في شؤونها سيخيب وسيخذل خذلاناً مدمراً، وهذه نهاية طبيعية لكل معتدٍ. كان استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مملكة الأردن استقبالاً تاريخياً، وليس غريباً هذا على بيت «النشامى»، بيت أخيه ملك الأردن عبدالله بن الحسين، فقبل زيارة ملك الحزم والعزم، كان الشعب الأردني «النشمي» وبعيداً عن البروتوكولات الرسمية، يحتفل احتفالاً خاصاً به، مسيرات شعبية، وفرحة عارمة في المدن الأردنية، يحملون اللافتات الترحيبية في الشوارع، وفوق المنازل، وصور الزعيمين بين الأيادي، أناشيد وأغانٍ ملحمية.

آخر الكلام

اتفق عمق العلاقات السعودية الأردنية مع قول الشاعر الأردني فايز الحميدات/ عمان تفتح قلبها وتنادي، روحي بساط الحب للأجواد، رشوا على درب الهوى كينونتي مدوا على قطر الندى ميعادي، عمان درب الصبر بنت كرامة، أخت الرياض وتوأم الأمجاد، إخوان نحن يلمنا ويضمنا نبض التراب وصفوة الأجداد، الحب والتاريخ جمع صفنا ما فرقتنا زمرة الحساد، عمان فينا نخوة عربية هذي الرياض منارة الأمجاد، بنت الشيوخ الطالعين مهابة والساكنون بقلبها أولادي، من مكّة الغراء شعّ بريقنا زهوا يغازل بهجة الأعياد، هذي ديار الطاهرين منارة نرنو لشامخ فكرها الوقاد، نحن الذين تفتحت بقلوبنا أزهاركم من سالف الآماد، وتنومست أهدابنا بعيونكم يوم التقى الأحفاد بالأحفاد، يا ابن الكرام المطلعين قصيدتي للحق للتاريخ للأمجاد، هذي قلوب الطيبين هدية ليصير وجه الصبح كالإنشاد.