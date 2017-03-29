شارك عدد من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالدمام، في الحفل التكريمي الذي نظمته إدارة الكلية التقنية بالدمام لعدد من منسوبيها الذين أحيلوا للتقاعد، بعد أن أكملوا سنوات الخدمة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
واشتملت فقرات الحفل على عدد من الكلمات التعبيرية وإلقاء بعض الأبيات الشعرية، كما ألقى أحد المتقاعدين نيابة عن زملائه كلمة شكر فيها إدارة الكلية على التكريم.
من جهته، أوضح مدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالدمام محمد القرناس، أن مشاركة الجمعية في الاحتفال يأتي ضمن دعم المتقاعدين، بجانب تطبيق الأهداف التي تسعى إليها الجمعية عبر تبني المتقاعدين واستقطابهم ليكونوا ضمن أفرادها للاستفادة منهم مستقبلاً.
تكريم متقاعدي «تقنية الدمام»
شارك عدد من أعضاء الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالدمام، في الحفل التكريمي الذي نظمته إدارة الكلية التقنية بالدمام لعدد من منسوبيها الذين أحيلوا للتقاعد، بعد أن أكملوا سنوات الخدمة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
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ما شاء الله ووفقكم الله