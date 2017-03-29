محافظ الأحساء يستقبل الجعفري

استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي في مكتبه، أمس، مدير مكتب التأمينات الاجتماعية في المحافظة عبدالله إبراهيم الجعفري بمناسبة تقاعده، يرافقه مدير مكتب التأمينات الاجتماعية المكلف متعب العتيبي.

وشكر محافظ الأحساء، الجعفري على الجهود التي قام بها طوال فترة عمله والتطورات التي شهدها المكتب.

من جهته، قدم الجعفري خلال اللقاء تقريراً لمحافظ الأحساء عن جهود وعمل المكتب في المحافظة، والخدمات التي يقدمها ويحتاجها متقاعدو التأمينات الاجتماعية كافة، مقدماً شكره له على استقباله، ولمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز، ومساعده للشؤون التأمينية عبدالعزيز الهبدان على تعليماتهما المستمرة وسعيهما إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المتقاعدين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)