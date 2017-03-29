افتتح محافظ القطيف خالد الصفيان، أمس، الأركان التثقيفية والتوعوية لصحة الفم والأسنان، الذي أقيم في قسم الأسنان بالعيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان.
وكان في استقباله مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور كامل العباد، ورئيسة قسم الأسنان بالمستشفى الدكتورة نازك القطري، واطلع على مختلف الأركان التي تخص رعاية الأسنان وما تضمنته من مجسمات ونشرات تثقيفية، هدفت إلى تعريف الزوار على الطرق والوسائل الكفيلة بالحفاظ على أسنان سليمة.
محافظ القطيف يدشن أسبوع صحة الفم
افتتح محافظ القطيف خالد الصفيان، أمس، الأركان التثقيفية والتوعوية لصحة الفم والأسنان، الذي أقيم في قسم الأسنان بالعيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان.
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