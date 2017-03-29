أعلن المركز الثقافي بإسكان الملك عبدالله بالطرف، بالتعاون مع اللجنة الأهلية ومركز إعلام مدينة الطرف، عن إطلاق برنامج “مهارتي صنعتي”، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقل المهارات، وإكساب الفرد صنعة يستفيد منها في المستقبل، ويستهدف الإناث من أفراد المجتمع.
ويقدم البرنامج في أولى انطلاقته دورتين يقدمها مدربات من الطرف وتتضمن “دورة الفن التشكيلي للمبتدئين، ودورة تنسيق البالونات”.
ودعا المركز الراغبات في الالتحاق بالدورات إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://goo.gl/mCKyKu، مبينة أن العدد محدود وسيتم إغلاق التسجيل فور اكتماله.
«مهارتي صنعتي» في الطرف
أعلن المركز الثقافي بإسكان الملك عبدالله بالطرف، بالتعاون مع اللجنة الأهلية ومركز إعلام مدينة الطرف، عن إطلاق برنامج “مهارتي صنعتي”، الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب وصقل المهارات، وإكساب الفرد صنعة يستفيد منها في المستقبل، ويستهدف الإناث من أفراد المجتمع.
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