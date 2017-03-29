«موهبة» يعرض اختراعات 36 طالباً في الظهران

نظّم قسم رعاية الموهوبين في مدرسة ابن المظفر المتوسطة بالظهران، معرض موهبة بمشاركة 36 طالباً موهوباً من المرحلة المتوسطة، بحضور مدير إدارة الموهوبين تركي التركي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بتعليم الشرقية سعيد الباحص، ومشرف الموهوبين عماد البعيجان، وقائد المدرسة فهد المطيري، وعدد من أولياء الأمور.

وأوضح المشرف على المعرض رائف بودريس، أن المعرض يتكون من أربعة أقسام هي: قسم الاستقصاءات العلمية: وهو عبارة عن قسم يحتوي على تجارب يقوم بها الطلاب تقع ضمن مناهج العلوم، ويتم فيها الإجابة عن سؤال استقصائي من واقع الحياة، وذلك بإجراء تجارب يتم تصميمها من قبل الطلاب أنفسهم وتحديد الأدوات التي يحتاجونها للقيام بتلك التجارب بالخطوات العلمية المضبوطة، ثم يقومون بتحليل البيانات التي يتحصلون عليها لاستخلاص النتائج والإجابة عن السؤال الاستقصائي، وكذلك معمل «STEM» وهو عبارة عن فصل تفاعلي يقوم من خلاله الطلاب والزوار بتصميم وبناء نماذج مختلفة تعطى لهم كتحديات باستخدام مواد بسيطة توجد على طاولة المعرض، مستخدمين فيها المبادئ العلمية والتقنيات ومراحل التصميم الهندسي والرياضيات لتحفزهم على التصنيع والابتكار، إضافة إلى قسم ألعاب الذكاء، يتم فيه تقديم وشرح قوانين ألعاب الذكاء المختلفة كالشطرنج والبالون وألعاب التركويب المختلفة للزوار وإتاحة الفرصة لهم لتحدي زملاءهم الطلاب بجو مملوء بالمرح والتفكير.

وأشار إلى أن المعرض يحتوي على المشاريع العلمية والتقنية، وتتكون من «تقنية 3D» لبناء مجسمات مثل برج إيفل والكعبة المشرفة، والروبوت.

من جهته، وصف قائد المدرسة فهد المطيري، المعرض بأنه المنطلق الحقيقي الذي تسعى من خلاله وزارة التعليم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020، ومنها تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)