معهد القوات الجوية في الظهران يدعم تشغيل وصيانة الطائرات العسكرية بـ «فنيين أكفاء»

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية، المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي، في مدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد، مساء اليوم، حفل تخرج الدفعة 126 من طلاب معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.

وعبر قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران اللواء الفني الركن محمد السعدي، عن فخره واعتزازه بتشريف قائد القوات الجوية للحفل، مبيناً أن المناسبة فرصة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة.

وأكد حرص القوات الجوية ومعهد الدراسات الفنية على التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلاب المعهد عامة والخريجين خاصة، حتى أصبحوا فنيين أكفاء قادرين على تشغيل طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية وصيانة وإتقان أصعب المعدات والأجهزة وأكثرها تعقيداً. ووصف اللواء السعدي، معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران، أنه صرح أكاديمي عريق يهتم بتخريج فنيين على أرقى مستويات التدريب والإتقان الفني، وأثبت الواقع العلمي أن الفنيين الخريجين من المعهد يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية واحترافية في أداء مهامهم على أكمل وجه، وأصبح مستواهم يضاهي أرفع المستويات من خلال التدريبات والدراسة العسكرية والفنية، وارتفاع مستوى النجاح في المناهج الدراسية، مبيناً أن من بين الخريجين طلاب من مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ الخريجين، سائلاً المولى عز وجل لجميع العاملين في هذا الصرح الشامخ، التوفيق والسداد في أداء مهمتهم لتأهيل أبناء الوطن للذود عن حياضه والدفاع عن مقدساته، في ظل ما يلقاه المعهد من دعم لا محدود ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة.

من جهتهم، عبر عدد من الطلاب الخريجين عن سعادتهم الغامرة بتشريف قائد القوات الجوية المكلف حفل تخرجهم، مبينين أن ذلك سيزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذا التخرج، مؤكدين أنهم يشعرون بالفخر والسعادة بتخرجهم من معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (٧) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)