كرَّمت الإدارة العامة للدفاع المدني في محافظة القطيف، أمس، عدداً من المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 الذي أقيم هذا العام تحت شعار «يداً بيد للوقاية من المخاطر».
وقدَّم مدير إدارة «مدني القطيف» العقيد عيد القحطاني، بحضور المقدم غازي المطيري، والمقدم عبدالرحمن الباحوث، الشكر والتقدير إلى المساهمين في إنجاح هذه المناسبة، متمنياً للجميع التوفيق.
تكريم المشاركين في يوم الدفاع المدني
كرَّمت الإدارة العامة للدفاع المدني في محافظة القطيف، أمس، عدداً من المشاركين في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2017 الذي أقيم هذا العام تحت شعار «يداً بيد للوقاية من المخاطر».
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