إخماد حريق في مبنى «خيرية مضر»

رجل دفاع مدني خلال مباشرة الحريق

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القطيفالشرق

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف، أمس، حريقاً شبَّ في مبنى يعود إلى جمعية مضر الخيرية بالقديح.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أن الحادث عبارة عن حريق اندلع في مبنى جمعية خيرية في القديح، وانحصر في الدور الثاني وتحديداً في غرفة مساحتها «4×4» في «مكيف سبلت» دون وقوع أي إصابات، أو محتجزين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)
الشرق  |  القطيف
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