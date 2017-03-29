أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف، أمس، حريقاً شبَّ في مبنى يعود إلى جمعية مضر الخيرية بالقديح.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري، أن الحادث عبارة عن حريق اندلع في مبنى جمعية خيرية في القديح، وانحصر في الدور الثاني وتحديداً في غرفة مساحتها «4×4» في «مكيف سبلت» دون وقوع أي إصابات، أو محتجزين.
إخماد حريق في مبنى «خيرية مضر»
أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة القطيف، أمس، حريقاً شبَّ في مبنى يعود إلى جمعية مضر الخيرية بالقديح.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)
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