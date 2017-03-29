ولي ولي العهد أبرز المؤثرين في قطاع الطاقة عالمياً

تصدر ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قائمة “لويدز” كأبرز المؤثرين على مستوى العالم في قطاع نقل النفط والغاز لعام 2016.

وتُعد “لويدز” إحدى أعرق المجلات الأسبوعية المتخصصة في قطاع النقل، وتأسست في العاصمة البريطانية لندن عام 1734م. وأشار موقع «لويدز ليست»، في سياق حديثه عن ولي ولي العهد، إلى إشراف الأمير محمد بن سلمان على استعداد المملكة لطرح عام أوّلي للأسهم في شركة «أرامكو» السعودية العملاقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (١) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)