صحيفة الشرق – العدد 1942 – نسخة الدمام
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٢٩)
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