6 آلاف سلة غذائية ليمنيين وجيبوتيين

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، ثلاثة آلاف سلة غذائية لليمنيين اللاجئين في جيبوتي ومثلها للجيبوتيين الأشد احتياجاً.

وسلَّم المركز السلال في مقر السفارة السعودية لدى جيبوتي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين، عبدالعزيز الداود، وممثل منظمة الأونارس، عبدالله حرقييه.

في غضون ذلك؛ وفرت العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري لقاحات وتطعيمات لـ 107 أطفال من أبناء اللاجئين السوريين، خلال أسبوعٍ مضى هو الـ 220 لها داخل المخيم.

وتتبع العيادات الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، بينما يقع “الزعتري”، المخصص للاجئين السوريين، في محافظة المفرق الأردنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٢) صفحة (١) بتاريخ (٢٩-٠٣-٢٠١٧)