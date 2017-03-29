أنهت جوازات منطقة جازان كافة استعداداتها لتنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) التي وافق على القيام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودشنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وأوضح مدير جوازات منطقة جازان المكلف العميد محمد بن عبدالله البطاح أن جوازات المنطقة حددت إدارة جوازات منطقة جازان و إدارة الوافدين وجوازات مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان مقارًا لاستقبال الوافدين المخالفين اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

مؤكداً جاهزية تلك الإدارات بالمهام الموكلة إليها من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والتجهيزات والخدمات الإلكترونية اللازمة بما يضمن إنهاء أجراءاتهم وتسفيرهم لبلدانهم.

وأشار إلى أنه أتيحت مهلة تستمر تسعين يوماً يمكن المخالف المغادرة خلالها إلى بلده من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص بما يمكنه من الحصول على عدد من المميزات والإعفاءات منها إمكانية العودة مرة أخرى بطرق نظامية والإعفاء من الرسوم والغرامات.

ودعا العميد البطاح آصحاب التأشيرات منتهية الصلاحية “الزيارة و الحج و العمرة و المرور ” للتوجه مباشرة إلى مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإنهاء إجراءاتهم وتسهيل مغادرتهم، مهيباً بالمتسللين ومجهولي الهوية ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للاستفادة من المهلة بالتوجه إلى إدارة الوافدين لإنهاء إجراءاتهم وفق الآلية المنظمة لمغادرتهم.