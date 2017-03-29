العثور على جثة مفقود بحر جازان

عثرت فرق حرس الحدود بمنطقة جازان، مساء أمس، على جثة الصياد السعودي المفقود في جنوب شرق جزيرة أحبار.

وصرح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان النقيب عامر الشهراني أنه امتدادا لعمليات البحث عن الشخص المفقود الذي وجد قاربه خالياً في عرض البحر جنوب شرق جزيرة أحبار يوم الأحد الموافق ٢٠ / ٦ /١٤٣٨هـ، فقد تمكنت إحدى الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع بيش عند الساعة 30: 11 من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ /٦ / ١٤٣٨هـ من العثور على جثة بالقرب من شاطئ رأس الطرفة بعد أن جرفتها أمواج البحر للشاطئ ويحتمل أنها تعود للمواطن المفقود.

وباستدعاء ذوي المفقود أكدوا تعرفهم على الجثة والتي تم نقلها للمستشفى لاستكمال باقي الإجراءات الطبية والجنائية تمهيداً لتسليمها لذويه.

من جانبه نقل قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا العتيبي تعازي المدير العام لحرس الحدود الفريق عواد البلوي لذوي الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.