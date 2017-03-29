حزام سحابي يهدد 3 مناطق بأمطار رعدية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، حزام سحابي يتخلله سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض تمتد إلى نجران.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الشرقية منها.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف ,وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.