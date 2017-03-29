سامسونغ تطلق ”جالاكسي إس 8”

تطلق شركة سامسونغ، اليوم الأربعاء، في نيويورك، أحدث هواتفها الذكية “جالاكسي إس 8″ في حدث ذو أهمية كبيرة للشركة الكورية الجنوبية بعد سحب هواتف “جالاكسي نوت 7″ من الأسواق بسبب احتراق بطارياته.

وستنقل سامسونغ عبر موقعها على الإنترنت صفحة خاصة بالبث المباشر للكشف عن الهاتف الجديد.

وللإشارة فقد خرجت تسريبات من قبل تؤكد أن الهاتف الذكي سيعتمد على شاشة بتقنية Super AMOLED بتقنية فائقة الوضوح بدرجة 2K Ultra HD وستكون هذه الشاشة من الحافة إلى الحافة.

كما قالت التقارير الإعلامية أن سامسونغ ستلغي زر Home بشكل نهائي، وستعتمد بدلا من ذلك على زر افتراضي على الشاشة يعمل باللمس.

ومن التسريبات المهمة بشأن جالاكسي إس 8 الجديد أن سامسونغ ستطرح قاعدة خاصة تتيح تحويل الهاتف الذكي إلى كمبيوتر من خلال وصله بشاشة عالية الدقة.