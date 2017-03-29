جثة عشريني داخل معدة ثعبان

عثر على جثة مزارع مفقود داخل معدة ثعبان ضخم طوله أربعة أمتار في مقاطعة سولاويسى الغربية الإندونيسية.

وكان سكان منطقة كاروسا اصطادوا الثعبان أثناء بحثهم عن الرجل المفقود ويدعى “أكبر” بعد عدم عودته إلى منزله منذ خروجه لجني ثمار زيت النخيل من مزرعة مجاورة في اليوم السابق للحادث، بحسب ما ذكرته صحيفة كومباس.

وأوضح التقرير أنه عندما فتح السكان بطن الثعبان فإنهم عثروا على جثة أكبر 25 عاما بكامل ملابسه في بطنه.

ونقل موقع “تريبيون نيوز” عن أحد السكان ويدعى ساترياوان: “لقد تبعثر محصوله.. ربما تعرض للهجوم من الخلف”.