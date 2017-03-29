انطلاق القمة العربية الـ28 في عمّان

تنطلق، اليوم الأربعاء، أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين في منطقة البحر الميت في الأردن لبحث عدد من القضايا العربية والإقليمية في غمرة أزمات عدة تمر بها المنطقة العربية.

ويشارك في هذه القمة 18 من قادة الدول العربية، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ومنسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وستبدأ أعمال القمة العربية في تمام الحادثة عشرة صباحا بالتوقيت المحلي بكلمةٍ للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رئيس الدورة الـ27 للقمة العربية، يسلِّم بعدها الرئاسة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، وسط توقُّعات بمشاركة 17 من قادة الدول في هذه القمة.

وأقرَّ وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التحضيرية للقمة 27 مشروع قرار لتضمينها في البيان الختامي للقمة.

وترتبط القرارات بأهم بنود جدول الأعمال وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق.

كما أقرَّ الوزراء تفعيل مبادرة السلام العربية، ورفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعام 2019 و2020، وإدانة التدخُّلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وأقرَّ المجلس الاقتصادي العربي في الاجتماعات التحضيرية عشرة مشاريع تتعلق بالتجارة العربية والمضي قُدما في الاتحاد الجمركي العربي الموحَّد، إلى جانب إقراره الاستراتيجية العربية للنهوض بالمرأة حتى عام 2030، وسط عجز مالي متصاعد في موازنة الجامعة العربية.