مدني الباحة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

تلقى مركز القيادة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية تستمر إلى الساعة الـ 9 من مساء اليوم .

وجدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي تحذيراته لجميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول وتجنب نزول الأودية أثناء هطول الأمطار، داعياً إلى إتباع إرشادات الدفاع المدني ومتابعة وسائل الإعلام حيال التنبيهات الواردة حول التقلبات الجوية ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.