إغلاق مطعم مخالف في حائل

أسفرت الجولة الرقابية التي قامت بها إدارة الخدمات ببلدية شمال حائل على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة من مطاعم وتموينات غذائية ومخابز عن ضبط أحد المطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد الثويني، أن بلدية الشمال تعاملت مع المخالفة حسب النظام، حيث جرى إغلاق الموقع ومصادرة وإتلاف محتوياته، إلى جانب فرض غرامات بالحد الأعلى وفق لائحة الغرامات المعمول بها، إضافة إلى استبعاد العمالة عن العمل حتى تثبت سلامتهم الصحية من خلال الكشف عليهم لدى الجهات الصحية.

وأكد الثويني أن الأمانة مستمرة في جولاتها الرقابية لإحكام عملية الرقابة الصحية على جمـيع المنشآت بشكل عام والمنشآت الصحية بشكل خاص، حرصاً على تحقيق النظام والانضباط وفق الأنظمة والتعليمات ومتابعة تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية.