إصدار رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض

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الدمامالشرق أونلاين

أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وقال على حسابه في “تويتر”: “بعد فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني؛ اليوم تم إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض”.

وأضاف: “يأتي البرنامج سعيًا لدعم العرض وتمكين الطلب لتتمثل لنا حقبة جديدة في تنظيم القطاع العقاري السعودي محققة لأهداف تتماشى مع رؤية السعودية 2030 “.

وتابع: “كل الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على برنامج رسوم الأراضي البيضاء لجهودهم المبذولة والمستمرة”.

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