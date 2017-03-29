إصدار رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض

أصدر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وقال على حسابه في “تويتر”: “بعد فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني؛ اليوم تم إصدار أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض”.

وأضاف: “يأتي البرنامج سعيًا لدعم العرض وتمكين الطلب لتتمثل لنا حقبة جديدة في تنظيم القطاع العقاري السعودي محققة لأهداف تتماشى مع رؤية السعودية 2030 “.

وتابع: “كل الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على برنامج رسوم الأراضي البيضاء لجهودهم المبذولة والمستمرة”.