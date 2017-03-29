الأسهم المحلية تغلق مرتفعاً بـ 6948.96 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 76.19 نقطة ليقفل عند مستوى 6948.96 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 132 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 82 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المجموعة السعودية، وسايكو، وسبكيم العالمية، وبتروكيم، والتصنيع الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات نادك، والحمادي، والجوف، والتعاونية، ووعذيب للاتصالات، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.79% و 0.99% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وبترو رابغ، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، والراجحي، والطيار، والجزيرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 16.96 نقطة ليقفل عند مستوى 5120.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 443 صفقة.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، والصمعاني، وريدان، والعمران، وبحر العرب، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركة التطويرية الغذائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب، وأبو معطي، وباعظيم، وريدان، والعمران هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بحر العرب، وباعظيم، وريدان، وأبو معطي، والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.