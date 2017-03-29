مقتل إرهابيين في القطيف

داهمت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الثلاثاء، إحدى المزارع بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن قوات الأمن قامت عند الساعة التاسعة من صباح يوم أمس الثلاثاء 29 / 6 / 1438هـ بمداهمة لإحدى المزارع بشمال بلدة العوامية بمحافظة القطيف تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية.

وأوضحت الوزارة بأن قوات الأمن عند مباشرتها لمهامها الميدانية تعرضت لإطلاق نار من مزرعة مجاورة فتم على الفور التعامل مع مصدر النار وتحييد خطره واستكمال تنفيذ المهام بنجاح حيث أسفرت عن مقتل من الشخصين اللذين قاما بإطلاق النار تجاه قوات الأمن وهما محمد طاهر محمد النمر ومقداد محمد حسن النمر.

كما تم القبض على شركائهم: عبدالرحمن فاضل عبدالله العبدالعال ومحمد جعفر عبدالله العبدالعال وجعفر محمد الفرج ووصفي علي مكي القروص. (جميعهم سعوديون ومن أرباب السوابق والمشاركين في الأعمال الإرهابية)، مشيرة إلى عدم وجود إصابات بين المواطنين أو رجال الأمن خلال المداهمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عُثر بداخل المزرعتين على 130 جالونًا من مادة الأسيد الحارقة، وكمية من مادة تستخدم في تصنيع المواد المتفجرة، كما عُثر على جالون من مادة البوتاسيوم و3 مخازن لسلاح رشاش 71 طلقة حية وقناع أسود اللون.

وأكّدت الوزارة أن عصابات الإرهاب وأيدي العمالة والخيانة التي طال أذاها المواطنين في القطيف، لن تفلت من يد العدالة، وأن قوات الأمن قادرة على إخراجهم من جحورهم وتحييد خطرهم وهم قلة معلومة ومصيرهم مصير كل من يحاول العبث بأمن الوطن.

