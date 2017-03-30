أ ب ت
أحمد هاشم
الإيرانيون ليسوا أعداء لنا!
(أ)
الإيرانيون بمجملهم لم يكونوا يوماً أعداءً للعرب بل إن هناك كثيرا منهم أضحوا إضافة إيجابية للفقه والعلم والتقدم العربي والإسلامي، فالبخاري ذو الأصول الفارسية الذي نستقي من صحيحه الاتجاه السني، وابن سينا الذي ملأ الأرض علماً والفارابي والغزالي، وسيبويه الذي أسس قواعد اللغة العربية والرازي العالم والطبيب، لم يكونوا يوماً إلا معيناً إسلامياً وعربياً يستقي منه العالم أجمع. إن الالتقاء بين العرب وما يسمى بفارس لم ينقطع بل إن التكامل بين القبائل هنا وهناك كان كبيراً، وازداد بعد رسالة نبي الرحمة محمد، ذلك التواصل لم يكن إنسانياً بحتاً بل تغلغل في مكونات الثقافة والأدب والحضارة وأدواتها، فاللغة الفارسية القديمة التي تحوي 60% من المفردات العربية، هي ذات جذورعربية في منشئها و تطورها، كما أن للمصطلحات الفارسية أثرا بارزا في تكون اللغة العربية الحديثة أكثر من أي لغة أخرى (الباحث محمد رشيد ذوق).
(ب)
إن الإشكالية القائمة (بيننا) وبين الفرس الحاليين ليست إشكالية ثقافية أو إنسانية أو حضارية، فهناك كثير من القواسم المشتركة، ولكن منذ أن انتصرت الثورة في إيران عام 1979م، أسدل زعماؤها وفي مقدمتهم مرشد الثورة، بأنهم لن يقفوا في ثورتهم عند حدود إيران، بل سيعملون على نشرها في العالم العربي الإسلامي، بخاصةٍ في العراق ودول الخليج العربي ولبنان. ذلك هو فتيل الخصومة والتباعد والحذر من إيران، إنه تصدير الثورة وليس المكون البشري أو المذهبي اللذان كانا متعايشين مع المكونات الآيديولوجية المختلفة في العالم الإسلامي دون أي إقصاء أو عنف، فالسياسة تطل برأسها في ذلك الاتجاه لتصور لنا أن خلافنا مع الآخر هو خلاف مذهبي.
(ت)
مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام (هنا) و في عالمنا الإسلامي أيضاً، أغفلت كثيراً أن تبين (لنا) أن هناك فرقا شاسعا بين الإنسان الإيراني البسيط والاعتقاد المذهبي الأصيل لهم وبين ساستهم ومرشدي تصدير الثورة، مما جعلنا نضع جميع البيض في سلة واحدة، ونتوجس من كل شيعي (مواطن) والعكس، حتى وصلت الحال بنا إلى التكفير والعنف.
اختلف معك
لي عودة
صحيح هتاك قصور اعلامي واضح للاسف وعلى قوله الدكتور احمد عدم وجود هذا التصحيح جعلنا نضع جميع البيض في سلة واحدة
المشكلة ليست مذهبية . فالمذهب ممارسة شخصية لاأكثر . المشكلة في ( توظيف ) المذهب والقفز على عربته واستخدامه لتنفيذ أجندات للسيطرة والإعتداء تحت عنوان ديني . لما نذهب بعيداً : العراق قبل سقوط صدام كان مثالاً للتعايش الطبيعي بين المذاهب لامن حيث العلاقات وحتى المصاهرات والإرتباطات . كان كل شيء في العراق يسير سليماً لأنه أدير بعيداً عن التجييش المذهبي . وأزيد بمعلومة صغيرة : عند سقوط صدام أصدرت الولايات المتحدة لائحة بالمطلوبين من رجاله وكان فيها خمسون اسماً . منهم خمسة وثلاثين من الشيعة .
ايران عدوة للعرب وفكرها المجوسي واضح للجميع
عندما انتهت الدولة الصفوية بعد مئة عامٍ تقريباً من عهد (صفيّ الأول)، بعد أن استمرّت (221) سنة.. ولم يعد الصفويون إلى بغداد، إلا في عام 2003م، على ظهور الدبابات .. وذلك بعد أن عادوا إلى حكم بلاد فارس (إيران)، إثر انتصار ثورتهم الصفوية بزعامة (الخميني) عام 1979م، وبعد أن رفعوا شعار: (تصدير الثورة الصفوية الخمينية) منذ ذلك الحين!..
نظام الحكم الإيرانيّ يتّبع سياسة تمييزٍ عنصريةٍ ليس ضد العرب فحسب بل ضد كل الإيرانيين من غير الفرس (كالأذريين والبلوش والعرب والأكراد).. وقد وصف الرئيسُ (هاشمي رفسنجاني) العربَ الإيرانيين في عام 1985م بأنهم (غجر متخلّفون)، وكذلك وصفهم مرشدُ الثورة (علي خامنئي) في عام 1997م بأنهم (متخلّفون وجاهليون)
ورد في الوصية السياسية الشهيرة للوليّ الفقيه مرشد الثورة الإيرانية: (الخميني)، في الصفحة23 ما يلي: (وأنا أزعم بجرأة، أنّ الشعبَ الإيرانيَّ بجماهيره المليونية في العصر الراهن أفضلُ من أهل الحجاز في عصر رسول الله)!.. هكذا، يعتبر الخميني أنّ الفُرس اليوم هم أعظم درجةً حتى من جيل الصحابة رضوان الله عليهم
إنّ المشروع الإيرانيّ الذي يتغلغل أصحابه في بلاد العرب والمسلمين هو، في أصله مشروع قوميّ صفويّ فارسيّ، يتستّر بالدين ويعمل خلف قِناع الإسلام ويتمدّد بمختلف طرائق التضليل.. تضليل الدول والشعوب العربية والإسلامية للسيطرة التامة على أمة الإسلام وأوطانها وشعوبها ومقدّراتها بهدف إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، الآفلة على أيدي العرب والمسلمين منذ مرحلة صدر الإسلام
بقي أن ننوِّه، إلى أنّ إطلاقنا كلمة (الفارسية) على الفُرس، ليست شتيمةً ولا انتقاصاً عنصرياً، فهم يعتزّون بقوميتهم الفارسية، بل يتعصّبون لها ويسيرون على هَدْيها كما وجدنا آنفاً.. وعندما نُشير إلى أصحاب المشروع الإيرانيّ العدوانيّ في أوطاننا، فإننا نصفهم بأنهم (صفويون فُرس)، ونصف مشروعَهم بأنه (مشروع صفويّ فارسيّ).. وفي كل هذه المصطلحات، إنما نقصد بها أصحابَ المشروع العدوانيّ الصفويّ الفارسيّ، الذين يهاجموننا ويعتدون علينا وينتهكون بلادنا ومجتمعاتنا وعقيدتنا وديننا ومقدّساتنا، بعقائدهم الشاذّة التي تُخرِج معتنقيها عن الإسلام، وبممارساتهم التبشيرية والإجرامية العنيفة المتطابقة مع ممارسات الصفويين الأوائل، وبعنصريّتهم القومية التي يتعصّبون لها، ويحاولون بها إلغاء الآخرين وانتماءاتهم، لاسيما العرب، مادّة الإسلام وأهله
يحمل المقال نغمة ولغة تفاؤل كبير يغفل الواقع الذى نعيشه ، ماذا يسمى تمدد وشراسة وتوسع حزب الله فى لبنان وسوريا ، ماذا يطلق على ما يرتكبه الحشد ألشعبى والتطهير والتهجير للسنة فى العراق وسوريا ، مالذى اطال امد الحرب فى اليمن سوى الحوثيين ، من الذى استولى على جزر الإمارات ، لعل اقرب وصف ينطبق عليهم هو ما يقوله الداعية بسام جرّار بان الفرق والبون شاسع بين الاسلام والشيعة ، لان هنالك تباين كبير فى الاعتقاد والشريعة وتفاصيل العبادات والنظرة الى القرآن والرسول والرسالة والصحابة ، لا يمكن اغفال الحقيقة بحسب تغير المواقف السياسة ، كنّا نتمنى ان تسود الحكمة والعقل والبصيرة فى الأمور ولكن يبدو ان البون شاسع والفجوة كبيرة
ابا ايمن
لم تذهب بعيدا عما قاله الكاتب الكريم
مع تقديري لما ذكره الكاتب إلا أن العداء الإيراني لم يكن بدءا من قيام ثورتهم الخمينية بل كانت النقطة التي بدأ فيها العداء مستحكما عن ذي قبل أما إيران أو فارس في التاريخ فرغم كل ماذكرت وتقديمها من رموز في اللغة واسهامات في مختلف العلوم إلا أن الإيرانيين ” فارس ” يحملون عداء تاريخيا منذ كسرت شوكتهم في القادسية ومناهجهم تحمل ذلك لتذكرهم وأدبهم وثقافتهم تحفل بما يذكرهم بكره العرب وبما يجب عليهم فعله للانتقام منهم علاوة على أن العرق الفارسي يرى أنه الأطهر والأنقى بين كل الأعراق والقوميات وأن عليه أن يدوس على كل الشعوب المجاورة فهو أحق منها بما يملكون وهي الأطماع التاريخية في بلاد العرب واحتلالها إلى اليوم الجزر الإماراتية وعدم اعترافها ببعض بلدان الخليج وادعاءها بأنها جزء من بلاد فارس وأنها تشعر بالتفوق الثقافي وغير ذلك … باختصار لا يمكن الحديث عن إيران اليوم قبل الثورة أو بعدها أو الدولة والانسان وعلاقة ذلك بجيرانها العرب بمعزل عن قراءة للبعدين التاريخي والثقافي لنعرف حقيقة إيران ….. تحية لكاتبنا
محمد
ولكن لم يكن هناك تصدير للثورة كما شهدناه بعد حكم المرشد
اليس كذلك
نظرية ( ولاية الفقيه ) لم تكن لتظهر وتخرج من حيز الفكر إلى حيز العمل إلا بعد استلام الشاه عباس الأول الصفوي للسلطة في إيران
في اليمن ذقنا ويلات التمدد الصفوى وبسط يده ولا نزال واتفق مع الكاتب انه يجب التفريق بين السياست التي تسنها القوى السياسية الايرانية وبين الشعب الايراني الذي نكن له الاحترام وندعو له العوده الى احضان الامة الاسلاميه
قول علي قول
د. احمد يبدو انك خارج التاريخ مؤقّتاً مثل خدمة النّقال ما تردد احياناً ،، الفرس، العجم، الايرانيين، المجوس، الخمينيين ، الحرس الجمهوري حاليا سمهم ما شئت بلاد فارس(ايران)واهلها منذ قدم التاريخ وقبل الأسلام هم اعداؤنا رغم ان عرب الجاهليه كانو فقط يغزون بلادهم لأخذ البعارين(النوق والجُمَال) لتقديمها مهراً حسب ما يشرط عليهم اباء البنات اللائي يريدون الزواج منهن وكانو يتقاتلون مع الفرس ويأخذون ما يريدون ثم يعودون وبعد ان جاد الاسلام ومن مبادئه السمحه لا فضل لعربي علي عجمي إلاّ بالتّقوى فلم يعجبهم ذلك فقاموا عمداً بافتعال قضيه إغتيال علي ابن أبي طالب كرّم الله وجهه التي اقدمو عليها عامدين متعمّدين ليظهرو بفتنة الأثنى عشر فرقه او مذهب واتخذوا من مقتل الحسن والحسين وتقديس ستنا فاطمه رضي الله عنها وهي من هي وبدؤا بقضيهة التشيّع وفرض المذهب الشيعي ليفرقو بين الأمه ويقسّموها بين شيعه وسنه الخ. القصه ولأكثر من ١٢٠٠ سنه ونحن في عداء معهم بل اصبحوا الد اعداء السنه العرب وبالذات أبناء الجزيره العربيه ان ذاك والتي هي اليوم دولنا العربيه الخليجيه المتحده إنشالله ،،
آخر الكلام :
اليشيعي المتعصب بالذّات إذا لم يستطع إيذاء السني مشى بجواره وداس علي ضلّه وهذا اضعف الأيمان عندهم يا ابو الهواشم وشكراً .