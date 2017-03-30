تعود الإثارة مساء اليوم الخميس إلى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمباراة واحدة تجمع بين الاتفاق والتعاون على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مشتركة؛ إذ يستهدف كل منهما الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، علما أن هذه المواجهة هي الثالثة بينهما في الموسم الحالي، بعد أن تقابلا مرتين في دوري جميل للمحترفين؛ حيث انتهت مباراة الدور الأول بفوز الاتفاق بثلاثية نظيفة، فيما فاز التعاون في الدور الثاني بهدف نظيف.

وتأهل الاتفاق إلى هذه المرحلة بفوزه على ضمك بهدفين دون مقابل في دور الـ 32، قبل أن يجتاز عقبة الفتح بهدف نظيف في دور الـ 16، بينما بلغ التعاون الدور ذاته على حساب النجوم بهدف نظيف في دور الـ 32، ومن ثم أطاح بمنافسه التقليدي الرائد بنفس النتيجة في دور الـ 16.

ويعول الاتفاق على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من جهة، ومصالحة جماهيره العريضة بعد نتائجه المتراجعة في الدوري من جهة أخرى.

في المقابل، ستكون المباراة هي الأولى للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي عاد إلى تدريب التعاون بعد إقالة المدرب الروماني جالكا، وتضع جماهير التعاون آمالا كبيرة على البرتغالي جوميز، خصوصا أنه نجح في قيادة الفريق إلى تحقيق المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ النادي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٣) صفحة (١٥) بتاريخ (٣٠-٠٣-٢٠١٧)