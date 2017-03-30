بدء مشروع صيانة «جنوب الخبر»

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، عن بدء مشروع صيانة منطقة جنوب الخبر، الذي يستهدف تأهيل وصيانة الطرق بهدف تعزيز منظومة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين أداء مكونات البنية التحتية، وبالشكل الذي يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق.

واطلع الزايدي، ومدير إدارة الصيانة والتشغيل المهندس قيس اليوسف، على المعدات والآليات التي ستعمل على المشروع خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن نطاق أعمال المشروع يبدأ من طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصولاً إلى جنوب الخبر متضمناً القيام بأعمال الصيانة الرئيسة لشبكة الطرق الرئيسة والداخلية، وكذلك تنفيذ خطة الصيانة لشبكة الطرق الداخلية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٣) صفحة (٤) بتاريخ (٣٠-٠٣-٢٠١٧)