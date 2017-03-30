«تعليم الشرقية» تهنئ الفائزين بجائزة التميز

هنأ مدير عام إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس منسوبي ومنسوبات «تعليم الشرقية» الفائزين بجائزة التميز على مستوى المنطقة في دورتها الثامنة، وتأهلهم لخوض غمار الجائزة على مستوى الوزارة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، بحضور الفائزين وعدد من القيادات التعليمية في قاعة الاجتماعات بمبنى الإدارة الرئيس في الدمام في جانب البنين، وقاعة الاجتماعات النسائية في مبنى الخدمات المساندة.

وقال العتيبي إن الفائزين والفائزات بالجائزة أكدوا أن مسيرة الجودة والتميز تبدأ بعلو الهمة وسمو الغاية، داعياً الجميع إلى العمل بجد للتنافس عليها في دوراتها المقبلة.

من جهتها، قالت مساعدة مدير إدارة دعم الجودة الشاملة في «تعليم المنطقة» سعاد الغامدي، إن جائزة التميز أفرزت كثيراً من الطاقات والكفاءات التربوية التي تعي مؤشرات معايير التميز والدلالات المطلوبة لها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٣) صفحة (٤) بتاريخ (٣٠-٠٣-٢٠١٧)