«صحة الشرقية» تتعامل مع 2353 بلاغاً من المستفيدين من خدماتها

تعاملت إدارة حقوق وعلاقات المرضى في «صحة الشرقية مع 2353 بلاغاً في مستشفيات المنطقة ومراكز الرعاية الصحية الأولية العام الماضي 2016م، وتم حل 2339 بلاغاً في حينه، فيما تنازل 14 شاكياً عن بلاغاتهم. كما قامت إدارة حقوق وعلاقات المرضى من خلال فتح قنوات تواصل مع كافة المرضى بنقل شكاواهم ومقترحاتهم إلى مسؤولي «صحة الشرقية»، والتعرف على انطباعاتهم وملاحظاتهم، وتقديم الخدمة اللازمة لهم. وبيَّنت الإدارة أنه يتم تلقي الشكاوى هاتفياً، ثم رفعها مباشرة إلى المدير العام، وبعدها تحال إلى لجنة مختصة وفقاً لما يقتضيه موضوع الشكوى، ثم فرزها ومعالجتها بشكل فوري وعاجل. وأوضحت أن هناك برنامجاً لخدمة المرضى إلكترونياً، يقوم باستقبال جميع الملاحظات والاقتراحات على موقع المديرية، ويتم بعدها التواصل مع مختلف المرافق الصحية التي تقدم خدماتها للمرضى للرد على الملاحظات والاقتراحات الواردة عبر البرنامج المخصص لخدمة المرضى، إضافة إلى توجيهات مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة بإيجاد مكتب لاستقبال المرضى للنظر في طلباتهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٣) صفحة (٤) بتاريخ (٣٠-٠٣-٢٠١٧)