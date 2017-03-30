نظمت مدرسة ابن المقرب بالتعاون مع إدارة سجن محافظة القطيف، عدداً من الفعاليات والبرامج الإرشادية، التي تهدف إلى نشر ثقافة التسامح والرفق ونبذ العنف من خلال ورش عمل مصغرة ودورات تدريبية وإقامة مسابقات تعنى بهذا الجانب.
كما تم تكريم الطلاب النزلاء الفائزين في نهاية البرنامج الذي نفذه المرشد المدرسي سلمان الحبيب.
وتفاعل الطلاب مع تلك الفعاليات بشكل إيجابي، مما سينعكس أثر ذلك خارج المجتمع، بحيث سيكونون مؤهلين تأهيلاً نفسياً واجتماعياً للتعامل مع الآخرين برفق من خلال تدريبهم على ضبط الذات ومهارات الضبط الانفعالي وإدارة الغضب، المساهمة في نشر ثقافة التسامح والرفق والتعامل بالحسنى بين أفراد المجتمع.
مدرسة تنشر «ثقافة التسامح»
نظمت مدرسة ابن المقرب بالتعاون مع إدارة سجن محافظة القطيف، عدداً من الفعاليات والبرامج الإرشادية، التي تهدف إلى نشر ثقافة التسامح والرفق ونبذ العنف من خلال ورش عمل مصغرة ودورات تدريبية وإقامة مسابقات تعنى بهذا الجانب.
-
الداخلية: مقتل إرهابيَّين والقبض على 4 آخرين داخل وكر في العوامية
-
-
سفينة جلالة الملك «عقبة» تصل إلى الكويت للمشاركة في «حسم العقبان»
-
الهيئة الملكية بالجبيل: «الصحة العالمية» ضلَّلت الصورة.. والبيئة…
-
-
-
-
-
إعلان عمّان: إدانة الطائفية.. شمولية محاربة الإرهاب.. والتمسك…
-
-
الداخلية: مقتل إرهابيَّين والقبض على 4 آخرين داخل وكر في العوامية
-
سفينة جلالة الملك «عقبة» تصل إلى الكويت للمشاركة في «حسم العقبان»
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Profile