تقرير مجلس الإدارة السنوي والقوائم المالية – شركة بيشة للتنمية الزراعية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٤٣) صفحة (١٢-١٣) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٣٠)

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