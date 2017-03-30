النفط يصعد 2 %

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس الأربعاء مع نمو مخزونات الخام الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع واستمرار تعطل إمدادات في ليبيا وتوقعات بتمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك.

وصعدت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 867 ألف برميل الأسبوع الماضي بما يعادل نصف الزيادة المتوقعة مع ارتفاع استهلاك مصافي التكرير بعد أعمال صيانة موسمية ومع انخفاض الواردات ونمو الصادرات.

وزاد معدل استهلاك المصافي الأمريكية للخام 425 ألف برميل يوميًا بينما ارتفعت معدلات التشغيل 1.9 % إلى 89.3 % من الطاقة الإنتاجية.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.09 دولار أو 2.1 % ليبلغ عند التسوية 52.42 دولارًا للبرميل بعدما قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 52.46 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 16 مارس.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 1.14 سنتًا أو 2.4 % إلى 49.51 دولارًا للبرميل بعدما قفزت أثناء الجلسة إلى 49.54 دولارًا للبرميل وهو أعلى مستوياتها منذ 16 مارس.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن صادرات الخام الأمريكية تضاعفت تقريبًا الأسبوع الماضي لتبلغ أكثر من مليون برميل يوميًا.