الأسهم الأمريكية تغلق متباينة

صعد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الأمريكية أمس الأربعاء في تعاملات ضعيفة مدعومًا بمكاسب لقطاعي الطاقة والمنتجات الاستهلاكية عوضت تراجعات في أسهم القطاع المالي فيما يترقب المستثمرون موسم نتائج الشركات للربع الأول.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضًا 42.18 نقطة أو ما يعادل 0.20 % إلى 20659.32 نقطة, في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 2.56 نقطة أو 0.11 % ليغلق عند 2361.13 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 22.41 نقطة أو 0.38 % إلى 5897.55 نقطة.