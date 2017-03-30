وفاة معلمة أمام طالباتها

وافت المنية، أمس الأربعاء، معلمة “أربعينية” أثناء أدائها عملها بين طالبات مدرسة الثانوية 68 للبنات بحي السامر، حيث لفظت آخر أنفاسها الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد، وفاة المعلمة بسمة البركين، قبل وصول الفرقة الإسعافية، التي انتقلت في غضون 3 دقائق فقط من تلقى البلاغ.

وأوضح، أبو فهد زوج المعلمة المتوفاة، بأنها خرجت من المنزل متوجهة إلى المدرسة وهي بصحة جيدة، دون أن تشكو أية أعراض مرضية حينها ولكن عند الساعة العاشرة والنصف، اتصلت بي إدارة المدرسة وأبلغتني أن زوجتي دخلت في غيبوبة سكر.

وتابع “على الفور أخذت جهازها العلاجي واتجهت إلى المدرسة لأجد الإسعاف هناك، وخلال وقت قصير خرج المسعفون ينقلونها جثة إلى المستشفى”.

ومن جنبها نعت إدارة التعليم في محافظة جدة الفقيدة التي لفظت أنفاسها وهي تؤدي واجبها ورسالتها.