إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل القبرصية

أعلنت الشرطة القبرصية امس الاربعاء 29 مارس 2017، عن إنقاذ 92 مهاجرا من بينهم 18 امرأة و26 طفلا، بعد أن جنح قارب صيد صغير كان يقلهم عند مدينة بافوس الساحلية.

وأضافت الشرطة إن معظم المهاجرين جاءوا من تركيا، دون أن تحدد أصولهم علما أن معظم المهاجرين هم في العادة من اللاجئين السوريين ،يتوجهون إلى قبرص التي تقع على بعد 100 كلم فقط قبالة سوريا.

وبالمقابل فُقد 146 مهاجرا جراء غرق زورق في مياه البحر المتوسط أمس قبالة ليبيا بحسب ما أوردته المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، كان يقل أطفالا ونساء وحوامل ومعظم الركاب من نيجيريا وغامبيا ومالي.

تأتي هذه العملية بعد حادثة مماثلة، وقعت الشهر الماضي إذ تم إنقاذ 93 شخصا من سفينة قبالة الساحل الغربي للجزيرة.