إلزام منشأة بدفع أجور متأخرة لـ 276 عاملاً

باشر فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، صرف أجور متأخرة لـ 276 عاملاً من جنسيات مختلفة، بعد أن ألزمت فرع المنشأة التي يعملون بها في المنطقة الشرقية، بسرعة صرفها وإيداعها في حساباتهم البنكية.

كما ألزمت الوزارة بعد وقوف فرقها التفتيشية بالمنطقة الشرقية ميدانياً على المنشأة، بنقل العاملين المتضررين إلى مقر الشركة الرئيسي في جدة، تمهيداً لسفرهم، ونقل خدمات بعضهم حسب رغبته.

جاء تحرك الوزارة، إثر تلقي إدارة التفتيش بفرع مكتب العمل بمحافظة الخبر بلاغاً يفيد بتأخر أجور عدد من العاملين، وهو ما ترتب عليه امتناعهم عن العمل لحين تسوية أوضاعهم، وصرف أجورهم المتأخرة.

وتابع مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي، مجريات وتفاصيل التجاوزات التي ارتكبتها المنشأة تجاه عامليها، وتم على ضوئها الالتقاء بالقائمين على المنشأة، وإلزامها بصرف أجور عامليها المتأخرة، وإعادتهم إلى موقع العمل مجدداً.