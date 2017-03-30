أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة جدة، وذلك بعد إقدامه ضرب على مواطن بعصا على رأسه مما تسبب في وفاته.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ اليوم، أن سلطات الأمن ألقت في وقتٍ سابقٍ القبض على إبراهيم بن محمد بن عطية الله الزبيدي (سعودي الجنسية) بعد إقدامه على قتل سعيد بن محمد بن حسين الزبيدي (سعودي الجنسية )، وذلك بضربه بعصا على رأسه وفي مواقع متفرقة من جسده.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القاصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق أخيراً بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصر ومطالبته مع بقية الورثة باستيفاء القصاص بقاتل مورثهم.

وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرةً في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.