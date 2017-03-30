أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب

1019950.jpg
طباعة التعليقات

سنغافورةواس

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل تحقيق مكاسب استمرت يومين في الوقت الذي دعم فيه تعطل إمدادات في ليبيا السوق لكن تخمة مخزونات النفط الأمريكي تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 52.53 دولار للبرميل بارتفاع 11 سنتا مقارنة مع الإغلاق في الجلسة السابقة.

وفي الولايات المتحدة زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 49.67 دولار للبرميل.

وتواصل الزيادات يومين من المكاسب مما دعم برنت ليرتفع فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ودفعت خام غرب تكساس الوسيط قرب هذا المستوى.

سنغافورة  |  واس
الأكثر مشاهدة في اقتصاد

  • استفتاء

    ما هي التحديات التي تواجه نجاح التجارة الإلكترونية في السعودية ؟

    مشاهدة النتائج

    Loading ... Loading ...

    • الأكثر تعليقاً

    الأكثر مشاركة في تويتر

    الأكثر مشاركة في فيسبوك