أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتواصل تحقيق مكاسب استمرت يومين في الوقت الذي دعم فيه تعطل إمدادات في ليبيا السوق لكن تخمة مخزونات النفط الأمريكي تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 52.53 دولار للبرميل بارتفاع 11 سنتا مقارنة مع الإغلاق في الجلسة السابقة.

وفي الولايات المتحدة زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتا إلى 49.67 دولار للبرميل.

وتواصل الزيادات يومين من المكاسب مما دعم برنت ليرتفع فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ودفعت خام غرب تكساس الوسيط قرب هذا المستوى.